Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Rodolfo LandimPaula Reis / Flamengo

Publicado 30/08/2022 17:30

Rio - Os nomes de Lázaro e João Gomes foram bastante citados como possíveis jovens jogadores do Flamengo que poderiam deixar o clube carioca rumo ao futebol europeu, nesta janela de transferências. No entanto, de acordo com jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado em transferência, outro atleta rubro-negro pode ser uma surpresa e deixar o clube carioca em breve.



Matheuzinho recebeu a camisa comemorativa de 100 jogos pelo Flamengo de Marcos Braz Marcelo Cortes/Flamengo

"Ele é um dos meus talentos favoritos. Ele poderia se mudar para o futebol europeu. Talvez para a Bundesliga, antes do final da janela. Nunca é fácil completar transferências sul-americanas para clubes europeus em dois ou três dias. Então vamos ver se eles têm tempo suficiente para completar a mudança agora ou talvez em janeiro. Matheus pode ser o próximo a sair do Flamengo para um importante clube europeu", afirmou em entrevista ao site Wettfreunde.



Matheuzinho, de 21 anos, tem contrato com o Flamengo até 2026. Atualmente, ele vem sendo opção no banco para Rodinei. No entanto, com a chegada de Guilhermo Varela, a tendência é que o jovem perca ainda mais espaço. Na temporada atual, o lateral-direito atuou em 35 partidas, fez um gol e deu quatro assistências.