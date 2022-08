Gabigol comemorando o título da Libertadores de 2019 - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 30/08/2022 16:00

Rio - Gabriel Barbosa Almeida, o Gabigol, completa 26 anos nesta terça-feira (30). Mesmo com pouca idade, o jogador já figura na prateleira dos maiores ídolos da história do Flamengo, ao lado de nomes como Zico, Júnior e Leandro. Autor dos dois gols na final da Libertadores de 2019, o atacante continua construindo dia após dia sua história com a camisa rubro-negra.

Contratado em 2019 após a diretoria não avançar nas conversas por Pablo, que atualmente defende o Athletico-PR, Gabigol rapidamente se identificou com a torcida do Flamengo. O jogador foi apresentado ao lado de Arrascaeta, no gramado do Maracanã, no duelo com o Bangu, e caiu nas graças da torcida em poucas semanas. Suas boas atuações, espírito de liderança e provocações aos adversários fizeram com que o camisa nove se tornasse um novo xodó para os rubro-negros.

Desde sua chegada, Gabi já disputou 198 jogos com a camisa do Flamengo, marcou 127 gols e deu 36 assistências para seus companheiros. Sua melhor temporada foi em 2019, onde liderou a equipe rumo aos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Em 2020, já na pandemia, viu o treinador Jorge Jesus se despedir do clube, mas isto não o impediu de seguir se destacando, e, mais uma vez, levando o time ao título do Brasileirão.

Fora dos gramados, a identificação do ídolo com a torcida vem aumentando dia após dia. Seja nas redes sociais ou no encontro com torcedores, Gabigol já demonstrou, diversas vezes, o seu carinho e respeito pelo clube da Gávea.

(…) Há beijos nas praças e nos jardins, porque a alma está em paz,está feliz. O Flamengo não pode perder, não deve perder!!! — Gabi (@gabigol) August 10, 2022

Mesmo sendo cria da base do Santos, Gabigol já disse se considerar um carioca e flamenguista. Recentemente, o atacante pediu para que o patch de sua camisa em uma partida fosse alterado, e, ao invés de representar o estado de São Paulo, onde nasceu, utilizou a homenagem ao Rio de Janeiro. Neste mês, mais uma vez se referiu como um "cria do Ninho".

Gabriel também tem uma representação especial para um certo grupo de torcedores do Flamengo: as crianças. Constantemente é possível ver, nos jogos do clube no Maracanã, diversos torcedores mirins com cartazes em homenagem ao ídolo. Isto se reflete, ainda, com jovens que torcem para outras equipes, e diversas vezes já se emocionaram ao encontrar o camisa nove do Rubro-Negro.

" As crianças são a esperança para o futuro, o sorriso do mundo e a alegria da vida!" pic.twitter.com/PEOmcP8gjb — Gabi (@gabigol) November 17, 2019 Para 2022, Gabigol divide o protagonismo no ataque com Pedro. A dupla, que não conseguiu encaixar com Domènec Torrent, Renato Gaúcho, Rogério Ceni e Paulo Sousa, vem se destacando bastante com o técnico Dorival Júnior, e comanda o Flamengo rumo à fase final das principais competições que o clube disputa, como a Copa do Brasil e a Libertadores.

Números e títulos de Gabigol com a camisa do Flamengo:

- 198 jogos oficiais.

- 17.104 minutos em campo.

- 127 gols marcados.

- 36 assistências.

- Participação direta em 85 gols decisivos.

- 56 cartões amarelos .

- 6 cartões vermelhos.

- Campeão da Taça Rio de 2019.

- Campeão da Taça Guanabara de 2020 e 2021.

- Campeão do Cariocão de 2019, 2020 e 2021.

- Campeão da Libertadores de 2019.

- Campeão Brasileiro em 2019 e 2020.

- Campeão da SuperCopa do Brasil de 2020 e 2021.

- Campeão da Recopa Sul-Americana de 2020.

- Eleito o melhor jogador da América em 2019.

- Artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2019, e da Copa Libertadores de 2019 e 2021.

*Reportagem do estagiário Gabriel Orphão, sob supervisão de Pedro Logato.