Matheus Dantas é o novo reforço do Podosfairikos Omilos Xylotymbou, do Chipre - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 30/08/2022 20:04

Rio - O zagueiro Matheus Dantas, que estava no elenco do Flamengo campeão da Copa Libertadores de 2019, está de casa nova. Nesta terça-feira (30), o Podosfairikos Omilos Xylotymbou, da segunda divisão do Chipre, anunciou a contratação do jovem de 23 anos. O defensor estava sem clube desde que deixou o CF Estrela, de Portugal, em janeiro deste ano, e assinou com sua nova equipe até o junho de 2023.

Como o clube do Chipre não precisou pagar nenhuma taxa de transferência, o Flamengo não receberá nenhum valor por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa. No entanto, o Rubro-Negro possui 40% dos direitos econômicos de Matheus Dantas, visando uma venda futura.

Matheus Dantas chega para o quinto clube de sua carreira. Além do Flamengo, o defensor também atuou pelo Oeste, pelo Casa Pia, de Portugal, e pelo CF Estrela, também de Portugal. Na temporada passada, o defensor entrou em campo em apenas onze partidas, não fez gols, e teve uma média de 66 minutos por jogo disputado.