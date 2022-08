Pedro - Marcelo Cortes / Flamengo

PedroMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 30/08/2022 12:30

Rio - Em grande fase no Flamengo, o atacante Pedro vem despertando interesse de clubes do futebol europeu. De acordo com informações da emissora espanhola "El Chiringuito TV", o Sevilla poderá fazer em breve uma proposta para contar com o centroavante.

Apesar do interesse do clube espanhol, o Flamengo não deverá facilitar o acordo. Pedro, de 24 anos, tem uma multa na casa dos 100 milhões de euros (cerca de R$ 504 milhões). Em um momento em que o atacante não vivia seus melhores dias, o Rubro-Negro rejeitou uma proposta do Palmeiras de 20 milhões de euros (R$ 110 milhões na época) e mais dois jogadores por 80% dos direitos econômicos do centroavante.

Com Dorival Júnior, Pedro se tornou titular e peça fundamental no Flamengo. Em 2022, o atacante entrou em campo em 48 jogos, marcando 20 gols e dando seis assistências. O bom momento fez com que o jogador fosse elogiado por Tite.