Marcos Braz, VP de futebol do FlamengoGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 29/08/2022 16:59

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, concedeu entrevista no Aeroporto do Galeão, antes do embarque da delegação para a Argentina, para o jogo contra o Vélez, pela semifinal da Libertadores. O dirigente ressaltou o trabalho feito pelo técnico Dorival Júnior, mas despistou sobre a renovação contratual.

"O Flamengo está feliz com o Dorival e o Dorival está feliz com o Flamengo. O contrato até o final do ano, mas é o casamento que os dois lados querem".

Se a permanência do treinador é vista com bons olhos, Marcos Braz deixou o futuro de Rodinei em aberto. O lateral-direito também tem contrato com o Flamengo até o final do ano, mas de acordo com o dirigente não há conversa em andamento.

"Rodinei tem contrato com a gente, mas não tem nada no momento".

Sobre o confronto com o Vélez Sarsfield, no José Amalfitani, quarta-feira (31), Marcos Braz demonstrou muita tranquilidade e confiança.

"Eu acho que a preparação é muito importante. Estamos indo dois dias antes do jogo. Se treina melhor, come melhor, dorme melhor. Time está tranquilo, todos confiantes", finalizou Braz.