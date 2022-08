Varela está inscrito e poderá atuar pelo Flamengo na semifinal da Libertadores - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 29/08/2022 16:12

Rio - Com mais um reforço inscrito na Libertadores, o Flamengo encara o Vélez Sarsfield na próxima quarta-feira, pela ida da semifinal, às 21h30, em Buenos Aires. O lateral-direito uruguaio Guillermo Varela, que ainda não estreou pelo clube, entrou na lista de possibilidades de Dorival Júnior para a competição continental.

Varela chegou ao Flamengo para ser opção ao lado de Rodinei e Matheuzinho. Contudo, o jogador deixou o Dínamo de Moscou fora do auge da forma física e, com essa "desvantagem", a comissão técnica optou por prepará-lo da melhor maneira possível. Agora, pronto para ser utilizado, o uruguaio poderá estrear com a camisa rubro-negra já nesta quarta-feira.

Assim, o Rubro-Negro tem os seguintes jogadores inscritos:

Goleiros: Diego Alves, Dyogo, Santos, Gabriel Batista, Kauã Santos, Matheus Cunha e Hugo Souza.

Defensores: Rodrigo Caio, Léo Pereira, Diegão Damasceno, Fabrício Bruno, Filipe Luís, Rodinei, David Luiz, Ayrton, Pablo, Darlan, Cleiton, Matheuzinho, Varela, Zé Welinton, Wesley, Iago, Marcos Paulo e Ocampos.

Meio-campistas: Vidal, Erick Pulgar, Éverton Ribeiro, Thiago Maia, Diego, Arrascaeta, Jean Carlos, Daniel Cabral, Victor Hugo, João Gomes, Kayke David, Matheus França e Igor Jesus.

Atacantes: Gabriel Barbosa e Vitinho.