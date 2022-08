David Luiz foi diagnosticado com hepatite leve - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 28/08/2022 15:31 | Atualizado 28/08/2022 15:53

Rio - O Flamengo confirmou, na tarde deste domingo (28), que o zagueiro David Luiz foi diagnosticado com uma hepatite. Segundo a nota divulgada pelo clube, o quadro do defensor é considerado leve, trazendo alívio para os torcedores. O jogador não foi relacionado para enfrentar o Botafogo.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta David Luiz teve confirmada uma hepatite leve e já em fase de resolução. O jogador encontra-se bem e está aos cuidados do Departamento Médico do clube. #CRF — Flamengo (@Flamengo) August 28, 2022

David Luiz foi substituido no intervalo do duelo com o São Paulo, e demonstrou tristeza. Ao ser perguntado pelo repórter Eric Faria, o defensor revelou que estava com um "probleminha mais sério", e que iria realizar exames.

Sem o camisa 23, o técnico Dorival Júnior terá apenas Fabrício Bruno, Léo Pereira e Pablo como opções na posição para o duelo com o Botafogo, neste domingo (28), às 18h, no Estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.