Arturo Vidal, volante do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 28/08/2022 13:00 | Atualizado 28/08/2022 13:02

Rio - O volante Arturo Vidal, do Flamengo, pediu ajuda para seus seguidores na noite do último sábado (27). Isto porque, o cachorro de sua filha acabou desaparecendo, deixando seus familiares preocupados. O animal foi perdido na região de Chicureo, em Santiago, no Chile. Como recompensa, Vidal ofereceu um milhão de pesos chilenos, o equivalente a R$ 5.6 mil, na cotação atual,.

"Se perdeu o cachorrinho da minha filha no setor de Chicureo, por favor se alguém o encontrar comunique-se comigo neste número", publicou o jogador em uma rede social.

Cachorro da filha de Vidal desaparece no Chile Reprodução

Até o fechamento desta reportagem, não há nenhuma mais notícia atualizada sobre o animal.

Enquanto tenta resolver o problema com o cachorro de sua filha, Arturo Vidal segue sua preparação para os próximos compromissos do Flamengo. O volante será titular no clássico contra o Botafogo, neste domingo (28), às 18h, no Estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.