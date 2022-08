João Gomes comemora o gol marcado contra o São Paulo - Marcelo Cortes/Flamengo

27/08/2022

Rio - Um dos principais destaques da equipe do Flamengo nas últimas temporadas, o volante João Gomes é alvo de mais uma equipe da Europa. Desta vez, o Milan, da Itália, monitorou o jogador nas últimas partidas, e está interessado em entrar na briga pela contratação do jovem de 21 anos. A informação é do jornalista italiano Antonio Vitiello.

Ainda segundo o comunicador, o Milan busca por mais opções na posição, e já planeja entrar em contato com o estafe do jogador, já na próxima semana, para conversar sobre valores salariais e tempo de contrato em uma possível transferência.

Além do clube italiano, outras quatro equipes da Europa já demonstraram interesse em contar com o jovem volante. São elas: Manchester United, da Inglaterra, Real Madrid, da Espanha, Lyon, da França, e Atlético de Madrid, também da Espanha. Para sair na frente dos concorrentes, o Milan deseja enviar uma proposta o mais rápido possível.

Além do camisa 35, o Flamengo conta com mais três volantes no elenco: Thiago Maia, Arturo Vidal e Diego Ribas. Este último, no entanto, vem sendo bem contestado pela torcida, e já declarou que deixará o clube no final do ano.

João Gomes deve ser poupado do próximo compromisso do Flamengo. Neste domingo (28), a equipe de Dorival Júnior enfrentará o Botafogo, às 18h, no Estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.