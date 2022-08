Diego Alves tem contrato com o Flamengo até o fim do ano - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 27/08/2022 19:30

O técnico Dorival Júnior definiu a lista de relacionados do Flamengo para o clássico com o Botafogo com Diego Alves como novidade. O goleiro não atua desde 22 de junho, na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG na Copa do Brasil. A informação é do 'Ge'.



Entretanto, Diego Alves ficará no banco de reservas.Titular nas primeiras quatro partidas do Flamengo sob o comando de Dorival, ele ficou dois meses parado ao voltar a sentir dores no púbis. Nesse período, Santos se firmou como titular.



Uma ausência na lista de relacionados é David Luiz. Com sintomas de hepatite viral, o zagueiro de 35 anos chegou a treinar com o grupo, mas aguarda o resultado dos exames para confirmar o diagnóstico. A comissão técnica do Flamengo já planejava poupá-lo.



Para o clássico deste domingo, às 18h no Nilton Santos, o Flamengo deve ir a campo com a equipe utilizada nas últimas partidas do Brasileirão: Santos, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego, Vidal e Victor Hugo; Everton Cebolinha, Marinho e Lázaro.