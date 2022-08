Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/08/2022 10:45

Rio - O técnico Paulo Sousa foi demitido do Flamengo no começo de junho, por conta de uma sequência de resultados ruins. O português recebeu diversas críticas dos torcedores, que viam um elenco desunido e um trabalho abaixo do esperado na época. O ex-repórter da FlaTV, João Mércio, revelou que, com o passar do tempo, o Mister acabou ficando "marrento e vaidoso".

"Não vou esculachar o Paulo Sousa assim, mas ele errou tudo também, errou tudo. O clima era ruim. Mudou muita coisa de lugar. Ficou marrento. Ficou vaidoso. Para mim, bem fraco. Sei lá, nota 2 ou 3", disse João Mércio, em entrevista ao podcast PodFla.



Paulo Sousa comandou o Flamengo em 32 oportunidades, sendo 19 vitórias, sete empates e seis derrotas, totalizando um aproveitamento de 66.6%. Com o treinador, o Rubro-Negro chegou a ficar próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e perdeu o título da Supercopa do Brasil para o Atlético-MG, em fevereiro.

Com Dorival Júnior, o clube da Gávea se encontra na briga pelo título da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América, além de estar na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, estando a nove pontos atrás do líder Palmeiras. O próximo compromisso da equipe é no domingo (28), contra o Botafogo, às 18h, no Estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão.