Casemiro é o novo reforço do Manchester UnitedAFP

Publicado 26/08/2022 16:50

Rio - Após perder Casemiro para o Manchester United, o Real Madrid estaria interessado na contratação de outro brasileiro para a função. De acordo com informações do jornalista João Miguel Neto, o volante João Gomes, do Flamengo, estaria sendo avaliado.

O meia, de 21 anos, vive bom momento no Flamengo, sendo titular de Dorival Júnior. Ele recentemente rejeitou uma proposta de renovar contrato com o clube carioca, mas ainda tem vínculo com o Rubro-Negro até o fim de 2025.

O Real Madrid já fez grandes investimentos recentes envolvendo jogadores do Flamengo. Em 2018, o clube espanhol acertou a contratação de Vinicius Junior por cerca de 45 milhões de euros. No ano seguinte, o clube espanhol desembolsou por cerca de 30 milhões de euros.