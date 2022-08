Pedro vive grande fase na carreira com a camisa do Flamengo - Daniel Castelo Branco/AGÊNCIA ESTADO

Publicado 26/08/2022 18:05

Rio - Grande destaque do Flamengo desde a chegada do técnico Dorival Júnior, com 12 gols em 20 partidas disputadas, o atacante Pedro vem recebendo elogios e, dentre eles, o mais especial: o de Tite, comandante da Seleção Brasileira. Em entrevista à ESPN, o centroavante agradeceu por ser citado pelo treinador da amarelinha.

"Fico muito feliz com as declarações do Tite. Isso me motiva ainda mais, com certeza. Eu trabalho no dia a dia também para isso, para chegar na seleção, para realizar um sonho, que é ir para a Copa do Mundo", iniciou o atacante do Flamengo.

"Isso não pode mudar o que eu venho fazendo. Vou continuar fazendo o que eu venho fazendo nos treinos, nos jogos, procurando evoluir, procurando jogar bem pelo Flamengo, que as coisas acontecem naturalmente", concluiu.

Sem surpresas, Pedro destacou seu sonho de poder representar o Brasil. Além de ser exaltado pelos torcedores rubro-negros, o jogador ainda conta com milhares de pedidos de fãs de outros clubes por sua ida à Copa do Catar.

"Espero poder realizar esse sonho de ir para a seleção, vou trabalhar para isso, como eu falei, vou continuar evoluindo para chegar lá. E agradecer também ao carinho de toda a torcida do Brasil, não só do Flamengo, isso me deixa muito feliz, também. Me motiva bastante, ver torcida de outro – torcedores de outro time pedindo a minha convocação", afirmou.