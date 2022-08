Sônia Isaza é namorada de Arturo Vidal - Reprodução / Instagram

Publicado 26/08/2022 16:16

Rio - Namorada de Arturo Vidal, Sonia Isaza, utilizou o seu perfil social para interagir com seus fãs no Instagram. A colombiana postou uma imagem de biquíni, exibindo a sua beleza e também enviou um recadinho: "Seja feliz, isso enlouquece os outros", disparou musa fitness.

Nascida na Colômbia, Isaza é fisiculturista e também influenciadora fitness. Aos 33 anos, ela conta com mais de 3,5 milhões de seguidores no Instagram. No ano passado, ela e Vidal chegaram a se separar, mas reataram o namoro.

O chileno, de 35 anos, chegou ao Flamengo recentemente como reforço para a disputa do segundo semestre. Ao todo, o veterano entrou em campo em 10 partidas, fez um gol e deu uma assistência.