Vitinho chegou a ser a contratação mais cara do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/08/2022 11:27

Está perto do fim a passagem de Vitinho pelo Flamengo. O jogador já aceitou proposta do Al Ettifaq, da Arábia Saudita, e faltam detalhes entre os dois clubes para a finalização da negociação. A informação é do site 'Ge'.

O atacante de 29 anos tinha contrato com o Flamengo até o fim do ano, e acertará com os árabes por três temporadas. O Rubro-Negro manterá uma parte dos direitos econômicos do jogador.



Os empresários do atacante tentavam a saída antes do fim de 2022, para que ele pudesse jogar com mais frequência em outro clube. O Panathinaikos, da Grécia, fez uma consulta em relação ao jogador, mas não houve avanço.

Vitinho chegou em 2018 por R$ 54 milhões e foi, na época, a contratação mais cara do clube, mas em campo nunca conseguiu fazer valer o status. Sem se firmar, ficou a maior parte do tempo no banco de reservas e recebia muitas críticas da torcida, que em 2022 perdeu de vez a paciência, acelerando o fim da relação.



Vitinho foi campeão da Libertadores de 2019 e dos Brasileiros de 2019 e 2020, além de três estaduais, duas Supercopas e uma Recopa, pelo Flamengo. Ele tem 215 jogos e fez 29 gols. Contra o Botafogo, no domingo, já não deve ficar à disposição.