Caminhão com 25 mil camisas do Flamengo foi roubado no Rio de Janeiro - Reprodução/Internet

Caminhão com 25 mil camisas do Flamengo foi roubado no Rio de JaneiroReprodução/Internet

Publicado 26/08/2022 14:42

Rio - Um caminhão com cerca de 25 mil camisas do Flamengo foi roubado na madrugada da última quinta-feira (25), enquanto fazia o trajeto entre São Paulo e Rio de Janeiro. A carga roubada está avaliada em R$ 1 milhão. A delegacia de roubos e furtos de cargas já está investigando o caso. A informação é dos jornalistas Venê Casagrande e Diego Sangermano.

Na internet, torcedores relataram que os modelos roubados estão sendo vendidos em diversas comunidades no Rio de Janeiro, por cerca de R$ 150,00. Em alguns locais das vendas clandestinas, os uniformes do Rubro-Negro já estão esgotados.

Tanto a Adidas quanto o Flamengo ainda não se pronunciaram sobre o assunto, e aguardam a investigação dos policiais. A diretoria do clube já está conversando com representantes da fornecedora de material esportivo para saber o tamanho do prejuízo, não só o financeiro.

Em meio a esta grande confusão, o elenco do Flamengo segue se preparando para os próximos compromissos. Neste domingo (28), o Rubro-Negro enfrentará o Botafogo, às 18h, no estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.