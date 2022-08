David Luiz - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

David Luiz Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 26/08/2022 14:00

Rio - Com suspeita de hepatite viral, David Luiz participou do treino do Flamengo nesta sexta-feira. O zagueiro, de 35 anos, segue fazendo os exames médicos para apurar a situação clínica. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O jogador foi substituído no intervalo da vitória do Flamengo sobre o São Paulo por 3 a 1, na última quarta-feira, no Morumbi, em duelo válido pela semifinal da Copa do Brasil. O veterano já havia utilizado suas redes sociais para tranquilizar os torcedores na última quinta.

"Seguimos na batalha!! Obrigado, Nação, pelo apoio e pelas mensagens! Estou bem, Deus é bom o tempo todo", disse em seu perfil oficial no Instagram.

Contratado pelo Flamengo no ano passado, David Luiz é titular da defesa do clube carioca ao lado de Léo Pereira. O jogador, de 35 anos, atuou em 35 jogos e deu uma assistência. O seu contrato com o Rubro-Negro vai até o fim de 2022.