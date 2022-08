Zico - Daniel Castelo Branco / Divulgação

ZicoDaniel Castelo Branco / Divulgação

Publicado 25/08/2022 16:32 | Atualizado 25/08/2022 17:24

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico poderá fazer ainda mais parte da vida dos torcedores rubro-negros. Uma segunda versão do smartwatch do clube carioca foi lançada, contendo mostradores com imagens do Galinho de Quintino em ação com o Manto Sagrado. O produto é uma parceria entre o Flamengo é a Technos.

A segunda versão está sendo lançada após enorme êxito de vendas registrado com o Connect Sports – Edição Especial Flamengo. Para Zico, que aumenta a sua gama de produtos licenciados pelo clube carioca, a novidade vai cair rápido no gosto dos rubro-negros.

"É um produto de excelente qualidade, material de primeira linha e fácil de manusear. Para a turma que gosta de acompanhar o seu desempenho individual em atividades físicas é a opção perfeita. Isso sem contar com toque de bom gosto que as cores do Flamengo proporcionam”, destacou o Galinho de Quintino. O produto já está disponível nos e-commerces de ambas as marcas, na Loja oficial do Flamengo e no site da Technos.

A grande novidade dessa versão são os mostradores com a identidade do Flamengo e do Zico. O modelo desenvolvido é uma verdadeira máquina, robusto, esportivo e sofisticado, totalmente pensado para o torcedor do Flamengo, que não dispensa lançamentos exclusivos. A bateria tem alta duração e pode ser usada por até 12 dias sem precisar de recarga. A tela é full display touchscreen de LCD com vidro e possui alta resistência e resolução de 240x240 pixels.

O produto permite o total controle sobre a performance do usuário no seu dia a dia. Atividades físicas e monitoramentos de bem-estar são pontos fortes do relógio, que ajudam com o sono, sedentarismo, alertas de notificações e ainda possui mais de 20 opções de atividades físicas, além de contar passos, calorias e batimentos cardíacos. A segunda edição especial do Connect Sports Flamengo chega aos pontos de venda por R$ 999.