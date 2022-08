David Luiz precisou ser substituído no intervalo em Flamengo x São Paulo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 25/08/2022 10:47

Substituído no intervalo da vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o São Paulo, no Morumbi pela Copa do Brasil, David Luiz tem um quadro de hepatite viral e passará por novos exames nesta quinta-feira para saber a gravidade do problema. A informação é do site 'ge'.



O departamento médico do clube deve dar mais informações nesta quinta (25), mas o zagueiro deve desfalcar o Rubro-Negro nas próximas partidas. Na quarta-feira (24), ele foi substituído por Fabrício Bruno.



David Luiz vinha apresentando um quadro viral nos últimos dias, com sinais de cansaço. Após sair do jogo, ele ficou no banco de reservas, mas não aparentava estar se sentindo bem.



"Eu não sei se preocupa para a próxima partida, mas é natural que seja uma situação preocupante. Eu prefiro deixar sem que eu adiante qualquer coisa, porque também seria leviano se falasse alguma coisa em relação a um atleta que foi pré-avaliado pelo departamento médico. Amanhã (nesta quinta-feira) com certeza nós teremos alguma coisa mais palpável e mais segura para passar a todos", afirmou Dorival na coletiva após o jogo.