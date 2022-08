Everton Cebolinha comemora o primeiro gol pelo Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Everton Cebolinha comemora o primeiro gol pelo FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 25/08/2022 16:20 | Atualizado 25/08/2022 16:20

O Flamengo encaminhou a classificação para a decisão da Copa do Brasil muito pelo primeiro gol de Everton Cebolinha pelo clube. Graças ao atacante, o Rubro-Negro saiu de campo com uma vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, em pleno Morumbi, dando uma vantagem de perder por até um gol de diferença no jogo da volta, no Maracanã, no dia 14 de setembro. O jogador desabafou após a partida, revelando que tirou um peso das costas.

"Estava me cobrando muito por esse gol, por boas atuações. Estava precisando. Um gol que traz confiança, um gol importante para ajudar nossa equipe em um momento difícil do jogo. Um gol que fico muito feliz por fazer com essa camisa. Sei o peso que é representar a camisa do Flamengo".

Contratado em julho com status de grande estrela, Everton Cebolinha era apontado como titular do time, ainda mais após a lesão de Bruno Henrique. No entato, o atacante foi discreto, sendo decisivo apenas no 11º jogo pelo Flamengo. O jogador afirmou que ainda está em busca do melhor ritmo de jogo.

"Difícil você chegar no meio da temporada, é diferente. Eu até comento com os meus companheiros, parece que eles estão em outro ritmo, mas eu tenho me dedicado nos treinamentos, no dia a dia, para o mais rápido possível estar 100%", finalizou.

O Flamengo volta a jogar no próximo domingo, no clássico com o Botafogo, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é de que o Rubro-Negro entre em campo com um time alternativo, já que no meio de semana encara o Vélez Sarsfield, na Argentina, pela Libertadores.