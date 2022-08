Dorival Junior - Treino no Ninho - 20-08-2022-68 Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo - Gilvan de Souza/flamengo

Publicado 25/08/2022 18:22

O técnico do Flamengo, Dorival Júnior, está cobrando na Justiça R$ 1,8 milhão do Athletico, que corresponde ao salário proporcional ao tempo de contrato que não foi cumprido com o clube paranaense. O vínculo foi firmado em janeiro de 2020, com duração até dezembro de 2021, mas o treinador foi demitido pelo Furacão em agosto do primeiro ano. As informações são da rádio 'Banda B'.

Dorival Júnior entrou com a ação na última sexta-feira (19) e o processo tramita na 15ª Vara doTrabalho de Curitiba. No mês em que foi desligado, o treinador havia ganhado um aumento de R$ 24 mil, passando a receber R$ 144 mil. Como a demissão aconteceu no oitavo mês do contrato, restavam 15 meses até o término do vínculo, cabendo ao Athletico arcar com 50% dos vencimentos.

No entanto, o Furacão alegou que o contrato era por tempo indeterminado e não pagou pela indenização. A primeira audiência está marcada para o dia 18 de outubro, de forma virtual.