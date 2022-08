Flamengo conseguiu mais uma vitória sobre o São Paulo, desta vez no Morumbi - Marcelo Cortes / Flamengo

Flamengo conseguiu mais uma vitória sobre o São Paulo, desta vez no MorumbiMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 25/08/2022 09:15

Além de dar um passo grande para se garantir na final da Copa do Brasil ao bater o São Paulo por 3 a 1 no Morumbi, o Flamengo, de quebra, alcançou um recorde no confronto: pela primeira vez conseguiu cinco vitórias seguidas sobre o adversário.

Antes, o São Paulo era o dono da maior marca, com quatro triunfos em sequência em três momentos da história do confronto desde 1933. Somente em 2022, o Flamengo levou a melhor três vezes (além do 3 a 1 de quarta, houve outra vitória pelo mesmo placar e uma por 2 a 0). As outras duas foram em 2021, ambas por goleada: 5 a 1 e 4 a 0.



"Eu acho que não levaremos esses números para campo. O importante é que a vantagem passará a ter um sentido relevante se nós nos posicionarmos dentro da nossa casa, fazendo um jogo diferente de hoje. Em momento algum, em nenhum dos três campeonatos, demos tanto espaço para o adversário. Talvez esse tenha sido o ponto mais negativo da equipe. Mesmo assim construímos um resultado importante. Eu só tenho a parabenizar os jogadores", afirmou Dorival.



Além do retrospecto recente positivo contra o São Paulo, o Flamengo ampliou o desempenho quando enfrenta o técnico Rogério Ceni. Agora são nove vitórias em novo jogos.