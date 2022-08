Flamengo x São Paulo: Rubro-Negro venceu o confronto no Maracanã por 3 a 1 pelo Brasileirão de 2022 - Marcelo Cortes / Flamengo

Flamengo x São Paulo: Rubro-Negro venceu o confronto no Maracanã por 3 a 1 pelo Brasileirão de 2022Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 24/08/2022 09:17

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (24), às 21h30 no Morumbi, em busca de um bom resultado na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o São Paulo. E se depender do retrospecto contra Rogério Ceni, o Rubro-Negro tem tudo para sair com uma boa vantagem para a volta no Maracanã. Afinal, nunca perdeu para um time comandado pelo treinador.

São oito jogos e oito vitórias desde 2017. Quatro delas foram justamente contra o São Paulo, nos Brasileirões de 2017, 2021 e 2022 (dois jogos). O Flamengo também venceu outras três vezes o Fortaleza de Ceni (duas vezes em 2019 e uma em 2020), e uma o Cruzeiro (em 2019). O mais impressionante é que o Rubro-Negro só sofreu quatro gols, enquanto marcou 19.



Em 2022, com os elencos atuais, o Rubro-Negro fez 3 a 1 no Maracanã e 2 a 0 no Morumbi. Além disso, Ceni não se dá bem no clássico.



Afinal, quando trabalhou pelo Flamengo, o treinador também não venceu o São Paulo, que conseguiu três bons resultados: 2 x 1, 3 x 0 e 2 x 1.