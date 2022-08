Rogério Ceni - Miguel SCHINCARIOL

Publicado 23/08/2022 21:26

O São Paulo pode ter mais um desfalque de um titular na partida contra o Flamengo, nesta quarta-feira (24), às 21h30, no Morumbi, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O volante Gabriel Neves sofreu um trauma no tornozelo direito no clássico com o Santos, no último final de semana e não participou do treino desta terça-feira.

Caso não tenha condições de jogar, Pablo Maia deve ser o substituto. Se Gabriel Neves ainda é tratado como dúvida, Miranda é desfalque certo. O zagueiro terá que cumprir suspensão devido a expulsão no jogo contra o América-MG, que sacramentou a classificação do São Paulo.

Luisão deve ficar com a vaga de Miranda, mas ainda não está decidido. Rogério Ceni revelou que poderia optar por uma linha de quatro defensores. Com essa hipótese, os laterais Rafinha e Igor Vinicius disputam a posição.

A tendência é de que o São Paulo vá a campo com Jandrei; Igor Vinicius (Rafinha), Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Patrick (Luizão); Luciano e Calleri. Vale lembrar que os reforços da última janela, Felipe Alves, Bustos, Ferraresi e Marcos Guilherme, não estão inscritos na Copa do Brasil. André Anderson, Arboleda e Caio estão em recuperação no departamento médico e também estão fora.