Lázaro em ação pelo FlamengoFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 23/08/2022 14:26

Rio - Mais uma joia do Flamengo é cobiçado pelo futebol do Velho Continente. O West Ham, da Inglaterra, segue de olho no jovem Lázaro e ofereceram uma proposta de 5 milhões de libras (R$ 30,57 milhões na cotação atual) pelo atleta. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, confirmou que as conversas existem, mas que os ingleses precisam apresentar uma proposta melhor.

"De fato, teve a proposta, e o Flamengo entende que ela tem que ser melhorada. Se vai ser melhorada ou não, não depende da gente. Estamos aguardando. O Lázaro é um jogador muito importante, a gente conta com ele. Depende muito mais de quem quer comprar, porque a gente não quer vender. Eles já sabem o valor que a gente quer", disse Marcos Braz, em conversa com a equipe do De Primeira.

Cabe salientar que além do West Ham, outros dois times europeus (da Bélgica) também monitoram o jogador. O Rubro-Negro aguarda as ofertas para iniciar as conversas de uma possível negociação de sua joia.



Desde a base, Lázaro tem um currículo vitorioso com títulos tanto pelo Flamengo, quanto pela Seleção Brasileira pela categoria Sub-17. Ele tem a multa rescisória de 80 milhões de euros (R$ 410 milhões de reais, na cotação atual) e contrato até o fim de 2025.

Entre os profissionais, o jogador, de 20 anos, fez 42 partidas e balançou as redes em oito oportunidades. Além disso, ele também anotou sete assistências.