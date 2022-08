Gabigol está confirmado contra o Athletico-PR - Gilvan de Souza / Flamengo

Gabigol está confirmado contra o Athletico-PRGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/08/2022 16:41

Rio - Principal destaque da atual geração do Flamengo, o atacante Gabigol perdeu o posto de ser o jogador mais valioso do futebol brasileiro. Em nova atualização do portal "Transfermarkt", o centroavante rubro-negro agora aparece atrás de Danilo, de apenas 21 anos, volante do Palmeiras.

Segundo o site, o valor de mercado de Gabigol é de 24 milhões de euros. Enquanto isso, o volante do Palmeiras é avaliado em 25 milhões de euros. O Flamengo é ao lado do Atlético-MG, o clube brasileiro com mais jogadores entre os dez primeiros. Além do centroavante, Arrascaeta e Everton Cebolinha aparecem na lista.

Confira o top 10:

1) Danilo (Palmeiras): 25 milhões de euros

2) Gabriel Barbosa (Fla): 24 milhões

3) Arrascaeta (Fla): 18 milhões

4) Pedrinho (Galo): 17 milhões

5) Yuri Alberto (Corinthians): 16 milhões

6) Endrick (Palmeiras): 15 milhões

7) Arana (Galo): 14 milhões

8) Everton Cebolinha (Fla): 14 milhões

9) Zaracho (Galo): 13 milhões

10) Marcos Leonardo (Santos): 12 milhões