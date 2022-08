Everton Ribeiro - Marcelo Cortes / Flamengo

Everton RibeiroMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 22/08/2022 09:00 | Atualizado 22/08/2022 09:11

Rio - Vivendo um bom momento no Flamengo, o meia Everton Ribeiro voltou a receber sondagens do futebol árabe. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, fez uma consulta e ofereceu uma proposta vantajosa para o apoiador do clube carioca. No entanto, Everton Ribeiro recusou a oferta.

Aos 33 anos, Everton Ribeiro alimenta o sonho de disputar a Copa de 2022. Após um período fora da lista de convocados de Tite, o jogador do Flamengo voltou a viver um bom momento e acredita que pode receber uma oportunidade do treinador da seleção brasileira.

Além disso, o bom momento de Everton Ribeiro deverá fazer o Flamengo não ter interesse na sua liberação. O jogador já recebeu outras sondagens do futebol do Oriente Médio e em alguns momentos, quando não vivia um bom momento, o Rubro-Negro já avaliou a possibilidade de liberá-lo.

Everton Ribeiro chegou ao Flamengo em 2017. Ao lado de Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol foi protagonista dos títulos importantes que o clube carioca conquistou em 2019 e em 2020. O seu contrato com o Rubro-Negro vai até o fim do ano que vem.