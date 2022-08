Dorival Júnior na partida entre Flamengo e Palmeiras - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 21/08/2022 20:46

O técnico Dorival Júnior dividiu opiniões ao poupar titulares na partida contra o Palmeiras, neste domingo (21), no Allianz Parque. O Flamengo acabou empatando em 1 a 1 e desperdiçou a chance de encurtar a diferença para o líder, que segue em nove pontos. Após o jogo, o treinador justificou as suas escolhas baseadas em dois aspectos. No primeiro, se levou em consideração o desgaste por jogar em campo com grama sintética por duas vezes em sequência. Vale destacar que na quarta-feira passada, o Rubro-Negro venceu o Athletico-PR, na Arena da Baixada, que tem gramado sintético assim como o do estádio do Palmeiras.

"As pessoas não têm ideia do que é jogar na Baixada no sintético e também aqui. Fatalmente amanhã teríamos os jogadores desgastados em relação a isso. Quando trabalhamos no Athletico-PR não podíamos fazer dois trabalhos seguidos no campo sintético quando tínhamos jogos. Os jogadores não são acostumados (com a grama sintética). Não sabia que reação teríamos na segunda-feira. A maior preocupação foi isso", justificou Dorival Júnior, para completar.

"Eu confio no time que botei em campo. Não sofremos no primeiro tempo. Foi um jogo equilibrado. As duas equipes poderiam ter buscado o resultado. Foi um bom jogo, as duas equipes são parelhas, com suas características, mas com a mesma condição de estarem onde estão".

Na escalação, apenas quatro titulares iniciaram a partida. David Luiz e Thiago Maia, que não enfrentaram o Athletico-PR pela Copa do Brasil, Sanos e João Gomes. No segundo tempo, entraram Pedro, Éverton Ribeiro, Vidal, Gabi e Arrascaeta. No entanto, as alterações aconteceram após o gol de empate do Palmeiras. Dorival Júnior explicou que o jogo estava controlado e não enxergava a necessidade para subsituições.

"O Palmeiras teve duas oportunidades em jogadas por dentro. Em uma saiu o gol. Até aquele momento o jogo estava controlado. Quando iniciamos as nossas mudanças, acabamos sofrendo gol. Pedro e o Éverton Ribeiro estavam prontos para entrar. Até então não tinha motivo para alteração. Quando fizemos a mudança no nosso lado esquerdo, inibimos as jogadas, mas na primeira troca de passes por dentro, foram felizes na jogada".

Com o resultado o título brasileiro ficou um pouco mais difícil, já que o Palmeiras tem 49 pontos, nove a mais que o Flamengo. Dorival Júnior ressaltou que a distância é grande, mas buscou valorizar os pontos conquistados, relembrando que a desvantagem pela ponta da tabela se deu pelo desempenho irregular do time antes dele assumir o comando técnico.

"Acho que neste momento a diferença é considerável e de respeito, mas temos que pensar rodada a rodada e fazer nossa parte. O que vai acontecer depois, não dá para saber. Há 60 dias não tínhamos uma equipe confiável, hoje temos duas equipes repetindo atuações com características próprias. Acho que tem um valor maior. Temos uma sequência importante dos jogos que podem nos afastar ou aproximar do líder. Precisamos continuar buscando pontos importantes que foram deixados para trás no início da competição e metade da competição".

Agora o Flamengo vai mudar a chave, deixar o Campeonato Brasileiro em segundo plano e focar na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (24), o Rubro-Negro enfrenta o São Paulo, no Morumbi, pelo primeiro jogo da semifinal.