David Luiz em ação no empate com o PalmeirasGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 21/08/2022 18:51

O empate do Flamengo com o Palmeiras em 1 a 1, no Allianz Parque, frustrou os rubro-negros, que desperdiçaram a chance de diminuir a vantagem para o líder do Campeonato Brasileiro. O zagueiro David Luiz reconheceu a dificuldade que foi enfrentar o adversário e afirmou que o título ainda não está definido.

"A gente veio aqui com o intuito de somar três pontos e diminuir a vantagem deles. Infelizmente não conseguimos. Temos de reconhecer o time deles, o trabalho aqui é feito há anos. Não é fácil jogar aqui. Tivemos chances de ganhar, o jogo foi aberto. É dar continuidade pois não tem nada definido", afirmou David Luiz em entrevista à Rede Globo.

O Flamengo soma 40 pontos, nove a menos que o líder Palmeiras. O Rubro-Negro agora vai concentrar as atenções para a Copa do Brasil, já que entra em campo na quarta-feira (24), contra o São Paulo, no Morumbi, pelo primeiro jogo da semifinal.