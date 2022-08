Lázaro em ação pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Lázaro em ação pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/08/2022 17:03

O atacante Lázaro, do Flamengo, está na mira do West Ham, da Inglaterra. O clube inglês apresentou uma proposta de 5 milhões de libras (cerca de R$ 30 milhões), por 100% dos direitos econômicos do jogador, mas o Rubro-Negro pediu o dobro para concretizar o negócio. As partes seguem em conversas, como informou o 'GE'.

Lázaro tem 20 anos e se firmou no elenco profissional nesta temporada. O meia-atacante já disputou 58 jogos e oito gols marcados, o mais importante na derrota para o Atlético-MG, por 2 a 1, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, diminuindo a vantagem do Galo, que foi eliminado pelo Flamengo, que venceu no Maracanã por 2 a 0.

As negociações precisam ser concretizadas até o dia 1º de setembro, dia que marca o fechamento da janela de transferências na Inglaterra. Lázaro está relacionado para o jogo deste domingo, contra o Palmeiras, às 16h, no Allianz Parque. Caso seja vendido, o atacante seria o quinto jogador negociado pelo Flamengo nesta janela. Willian Arão, Gustavo Henrique, Andreas Pereira e Isla deram adeus ao Rubro-Negro.