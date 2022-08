Torcida do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Torcida do FlamengoGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 19/08/2022 17:00

Rio - O ex-jogador Denílson atuou por Flamengo e São Paulo que sãos os semifinalistas da Copa do Brasil. Ao opinar sobre o confronto, o ex-atacante afirmou que o Rubro-Negro não pode entrar em campo com soberba contra a equipe paulista.

"A bola não rolou ainda, mas é óbvio e está muito clara a diferença de qualidade técnica de um time para o outro, mas ninguém perde antes de entrar em campo. Por parte do São Paulo tem que vir do princípio da humildade e entender que o Flamengo é melhor, e os cariocas não serem soberbos", afirmou o comentarista do "Jogo Aberto", da Band.

Denílson fez questão de elogiar o atual elenco do Flamengo. Na opinião do pentacampeão, o grupo comandado por Dorival Júnior é mais qualificado que a equipe campeão do Brasileiro e da Libertadores em 2019.

"Quem lembra do auge do Flamengo com o Jorge Jesus, sabe que ele tinha a filosofia de não poupar jogadores seja na Libertadores ou Brasileiro, ele ia com força máxima. Hoje, o elenco do Flamengo talvez seja ainda melhor tanto em termos de qualidade e quantidade, além de estar em todas as frentes. Time está preparado e pés nos chãos", disse.