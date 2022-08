Ônibus com torcedores do Flamengo - Reprodução / Twitter

Ônibus com torcedores do FlamengoReprodução / Twitter

Publicado 19/08/2022 11:44 | Atualizado 19/08/2022 12:09

Rio - Um ônibus que trazia torcedores da torcida organizada do Flamengo, Urubuzada, se envolveu em um acidente de trânsito no caminho do Paraná ao Rio de Janeiro. O motorista do veículo que trazia os rubro-negros acabou não resistindo ao acidente e morreu.

Acidente gravíssimo do ônibus da Urubuzada voltando do Paraná. pic.twitter.com/gXxxN8Wacp



Os torcedores sofreram apenas ferimentos leves. Em imagem que viralizou nas redes sociais, o ônibus que trazia os rubro-negros aparece bastante danificado após o acidente. O Flamengo se classificou para a semifinal da Copa do Brasil após derrotar o Athletico-PR, na última quarta, por 1 a 0. O próximo adversário do Rubro-Negro na competição será o São Paulo.

Em nota oficial, a torcida organizada do Flamengo lamentou a morte do motorista e prestou solidariedade as familiares do profissional.

Confira a nota oficial divulgada pela torcida organizada Urubuzada:

"Queremos comunicar que na noite de ontem houve um acidente envolvendo um ônibus interestadual de linha comum, da empresa Penha, que fazia o trajeto SP x RJ. Alguns integrantes que voltavam do jogo de Curitiba viajavam neste ônibus.

Felizmente nossos integrantes têm ferimentos leves somente, mas com muito pesar hoje pela manhã fomos informados sobre o falecimento do motorista do ônibus. Deixamos toda nossa solidariedade para amigos e família do motorista."