RodineiMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 19/08/2022 10:30

Rio - Em alta no Flamengo, sendo chamado de "avión" por Vidal, Rodinei não deverá seguir no clube carioca no ano que vem. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o lateral-direito teria conversas adiantadas para defender o Atlético-MG no ano que vem.

Rodinei, de 30 anos, tem contrato com o Flamengo somente até o fim do ano. As partes chegaram a deixar uma renovação encaminhada até o fim de 2024. Porém, problemas extracampo e a rejeição dos torcedores na época, cerca de dois meses atrás, fizeram o Rubro-Negro voltar atrás.

Com Dorival Júnior, Rodinei está vivendo um grande momento, sendo titular e importante no Flamengo. Em 2022, o lateral-direito entrou em campo em 30 partidas e deu seis assistências. Para a posição, o clube carioca conta com Matheuzinho e o recém-chegado Guilhermo Varela.

Rodinei chegou ao Flamengo em 2016 e alternou altos e baixos. Ele foi emprestado ao Internacional em 2020 e viveu um grande momento no clube gaúcho. Além do Rubro-Negro e do Colorado, o lateral-direito atuou por outros clubes importantes como Ponte Preta e o Corinthians.