Kenedy, ex-atacante do FlamengoFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Jogador do Chelsea, Kenedy atuou recentemente por empréstimo no Flamengo. No entanto, sua trajetória no clube carioca durou menos que o esperado. Contratado em agosto do ano passado por 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões), o jogador teve regresso solicitado pelo clube inglês e voltou à Londres no início deste ano.

O atacante, que foi chamado de volta ao Chelsea por falta de opção de um ala esquerda no elenco, lamentou a antecipação do fim de seu vínculo com o Rubro-Negro. "Fiquei triste por ter saído antes do esperado. Queria ter ficado mais (no Flamengo), mas não foi como eu sonhei. Espero um dia voltar e ser tudo diferente", disse Kenedy em entrevista ao "SportBuzz".

Kenedy falou também sobre a difícil adaptação que teve no Flamengo, tanto pela fase que o time vivia, quando pela sua forma física na época.

"Foi um pouco difícil. Cheguei no meio para o final da temporada, os jogadores já estavam em uma sequência de jogos muito alta e eu estava um tempo parado por estar voltando de lesão na posterior. Ainda tive Covid na época, então tive dificuldade de pegar o ritmo. Peguei um Flamengo num momento delicado onde as coisas não estavam se encaixando", falou.

O jogador ainda comentou como se sentiu na final da Libertadores de 2021, e até acredita que Palmeiras e Flamengo podem fazer uma reedição da última decisão em 2022.

"Foi um grande jogo entre as duas melhores equipes da América. Tivemos muitas oportunidades, eu estava no banco e a sensação era que podíamos ganhar aquele jogo a qualquer momento, mas infelizmente não aconteceu. Fiquei muito triste por não ter levado esse troféu, mas sim, acho que pode repetir a final", concluiu.