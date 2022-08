Torcedores do Athletico-PR expulsaram flamenguistas de restaurante em Curitiba - Reprodução

Publicado 18/08/2022 18:58

Rio - O Flamengo publicou, nesta quinta-feira (18), uma nota oficial de repúdio sobre os episódios de violência ocorridos antes e após o duelo com o Athletico-PR, na última quarta (17), pela Copa do Brasil. Entre os fatos citados pelo Flamengo, estão a violência nos arredores da Arena da Baixada, a polêmica com um jornalista e as discussões em um restaurante na capital paranaense.

O Rubro-Negro carioca também repudiou o fato dos torcedores terem que retirar os sapatos durante a revista feita pelos seguranças da Arena da Baixada. Mulheres, idosos e até mesmo crianças foram obrigados a retirarem seus sapatos para a inspeção. Confira:

Em seguida, o Flamengo comentou sobre o episódio envolvendo o jornalista Guilherme Pinheiro, do canal "FlaZoeiro", que foi intimado e ameaçado por jornalistas paranaenses. Além do Rubro-Negro, a Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro (ACERJ), também publicou uma nota de repúdio sobre este assunto, e garantiu que o infrator recebeu punições da Associação de Cronistas Esportivos do Paraná (ACEP). Confira o momento:

Confusão no setor de imprensa da Arena da Baixada após Athletico 0x1 Flamengo.



“Calma, essa casa tem dono! Aqui quem manda é o Athletico! Eu vou arrebentar esse celular se você continuar fazendo essas palhaçadas!”, disse um dos jornalistas.



"Calma, essa casa tem dono! Aqui quem manda é o Athletico! Eu vou arrebentar esse celular se você continuar fazendo essas palhaçadas!", disse um dos jornalistas.

Reprodução pic.twitter.com/h3vEnXjlq5 — Planeta do Futebol | DEU GREEN (@futebol_info) August 18, 2022 Em seguida, o Flamengo também repudiou o episódio ocorrido em um restaurante da capital paranaense. Enquanto torcedores do Clube da Gávea jantavam após a partida, um grupo de torcedores do Athletico-PR invadiu o local, e expulsou os torcedores do Rubro-Negro carioca, incluindo crianças. veja o momento:

Torcedores do Athletico expulsaram uma família flamenguista (com crianças) de um restaurante após o jogo de ontem, em Curitiba.



“Sai daqui, favelado”, foi uma das ofensas.



pic.twitter.com/YK11hI6r2c — Planeta do Futebol | DEU GREEN (@futebol_info) August 18, 2022 Confira a nota completa do Flamengo sobre os episódios de violência na partida contra o Athletico-PR:

"O Clube de Regatas do Flamengo lamenta que, num momento onde se comemoram grandes jogos do futebol brasileiro e, especialmente, nossa classificação às semifinais da Copa do Brasil, tenhamos o triste registro de violência e desrespeito contra torcedores flamenguistas e jornalistas que cobrem o clube.



Infelizmente foi o que vimos em nosso jogo desta quarta-feira, na cidade de Curitiba, contra o Athletico Paranaense.



Já na entrada da Arena da Baixada, torcedores rubro-negros foram obrigados a tirar os sapatos para acessar o estádio, inclusive senhores de idade e mulheres, sem falar na apreensão de adereços que não apresentam nenhum risco e que sempre foram permitidos nos estádios, sem contrapartida de igual revista na torcida mandante.



No entorno da Arena da Baixada, flamenguistas foram recebidos com agressividade e objetos arremessados, ação que se repetiu contra os nossos atletas em campo no decorrer da partida.



Após o jogo, um jornalista foi intimidado e ameaçado por profissionais ou pessoas igualmente credenciadas pelo Athletico Paranaense, no momento em que fazia seu trabalho, sem ter tido nenhuma postura ofensiva que justificasse tal atitude.



No final da noite, em um restaurante em Curitiba, torcedores do Athletico Paranaense expulsaram do local uma família rubro-negra, com mulheres e crianças, com truculência e falas racistas.



É deplorável e inaceitável que ainda haja espaço para este tipo de conduta ultrapassada no futebol brasileiro.



O Flamengo solicitará que a CBF e as autoridades competentes tomem as providências cabíveis para punição dos envolvidos e para que esse tipo de atitude seja banida de vez do nosso futebol."