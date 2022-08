Luiz Felipe Scolari é o técnico do Athletico-PR - Reprodução/Furacão Play

Luiz Felipe Scolari é o técnico do Athletico-PRReprodução/Furacão Play

Publicado 18/08/2022 14:27

Após perder na Arena da Baixada por 1 a 0 e dar adeus ao sonho de conquistar a Copa do Brasil, o técnico do Athletico-PR, Luiz Felipe Scolari, foi questionado em entrevista coletiva sobre o modelo de jogo mais defensivo e a demora por substituições que pudessem alavancar o jogo do Furacão.

"Por que é o Flamengo. Não é um time comum", resumiu o treinador pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002.



Segurando o empate no jogo de ida pelo placar de 0 a 0, o comandante do Athletico novamente mostrou respeito na escalação inicial: três zagueiros, três volantes e somente Pablo como referência no ataque. '

"A gente monta a equipe pensando em ganhar, mas também em ter uma postura que faça com que o adversário tenha dificuldade em chegar no nosso gol. Foi isso que fizemos", avaliou o treinador, que deu nova cara ofensiva após sofrer o lindo gol de Pedro.

Mesmo com a eliminação, Felipão valorizou o esforço do Furacão na partida e ao longo da temporada, já que a equipe também disputa a semifinal da Libertadores contra o Palmeiras e ocupa a quinta posição no Brasileirão, com 37 pontos.



"Acredito que nossa torcida deve estar entendendo que estávamos em três competições e estamos disputando em igualdade de condições com equipes que normalmente são superiores a nós", comentou o treinador.