Samir quando atuou pelo Flamengo em 2013Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 18/08/2022 16:40

Rio - Cria da base do Flamengo, o zagueiro Samir pode render lucro ao clube neste ano. Isto porque, com a sua transferência para o Tigres, do México, o Rubro-Negro irá se beneficiar do mecanismo de solidariedade da Fifa, e, por ser o formador do jogador, irá receber uma compensação financeira. O clube receberá cerca de R$ 850 mil pela transferência.

Samir defendeu o Flamengo entre 2011 e 2015, quando deixou o Rubro-Negro para assinar com a Udinese, da Itália. Antes de chegar ao Watford, da Inglaterra, o jogador também chegou a vestir a camisa do Verona, mas não teve muito destaque.

Com a camisa do Flamengo, Samir entrou em campo em 92 oportunidades, participando de 46 vitórias, 18 empates e 28 derrotas No período em que defendeu o clube, o defensor marcou quatro gols. O zagueiro fazia parte do elenco campeão da Copa do Brasil de 2013.