Dorival Júnior tem bons números pelo Flamengo - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 18/08/2022 10:00

O gol de bicicleta de Pedro foi o ponto alto da classificação do Flamengo para a semifinal da Copa do Brasil, mas não foi o único destaque. Mais uma vez, a defesa rubro-negra foi soberana, principalmente nos minutos finais da vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, e chegou a cinco jogos seguidos sem sofrer gol, o que não acontecia há um ano. Com isso, já são 12 partidas (em 20) sem o time ser vazado sob o comando de Dorival Júnior.



"Na maioria dos jogos, nós temos saído sem ter sofrido muito, sem termos sofrido jogadas criadas de infiltrações. Isso chama atenção porque já estamos indo para o 12º jogo sem sofrer gols. E você percebe a evolução individual da equipe, a atuação do Rodinei, do Léo, do Fabrício, do Filipe, e a linha de defesa anterior que jogou também. Com segurança, sempre bem posicionados. Isso é um fator importante", elogiou o treinador.



Nas últimas 11 vezes em que esteve em campo, seja com reservas ou titulares, o Flamengo não foi vazado em 9. Somente contra o Athletico-PR foram três duelos sem sofrer gol. E se não bastasse esse desempenho, o ataque segue fazendo gols: foram 25 nesse mesmo período. Não à toa, o Rubro-Negro está invicto há 11 partidas.



"É estimulado pela sequência de trabalhos, de treinamentos, que são corretivos, de momento, de posicionamento. Isso tem nos dado segurança. A partir disso, você tem um ataque que faz gols a qualquer momento. Você passa a acreditar que focado naquilo que está acontecendo, a equipe acaba achando o gol" falou Dorival sobre o ataque.



Sem muito tempo para comemorar, Dorival já tem que pensar em outro confronto decisivo, agora pelo Brasileirão, contra o líder Palmeiras no domingo. Com a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil no meio de semana, o treinador ainda não definiu se irá com força máxima.



"Muito difícil saber o que eu vou fazer. Estou pensando em mudança de acordo com a necessidade. Teremos uma decisão domingo e outra quarta. Não temos para onde correr. É fazer uma avaliação rápida", disse.