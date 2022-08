Arturo Vidal no duelo com o Athletico-PR, pela Copa do Brasil - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 18/08/2022 14:43

Rio - Um dos principais destaques da vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR, na última quarta-feira (17), o volante Arturo Vidal recebeu diversos elogios dos torcedores nas redes sociais. Na coletiva de imprensa após a partida, o técnico Dorival Júnior comentou sobre a possibilidade do chileno assumir a vaga na equipe titular.

"Não temos definição. Quem entra tem dado a resposta. A regularidade tem sido muito boa. Está sendo difícil dizer alguém que não esteja em uma média boa. Isso que tem sido nossa força. Vidal entrou, foi muito bem. Tranquilo, equilibrado. Fez seu trabalho com desenvoltura, dá um timing ao meio de campo. Cada um tem uma característica. Em todos os momentos que o Vidal entra, ele se sente confortável. Temos que ter calma porque ele ficou um longo tempo parado. Mas estou muito satisfeito", comentou Dorival Júnior.

Arturo Vidal deixou o campo de jogo aos 38 minutos do segundo tempo, para a entrada de Victor Hugo. O experiente volante, de 35 anos, foi bastante aplaudido pelos torcedores do Flamengo na Arena da Baixada, e, após a partida, participou da comemoração dos jogadores ainda dentro do gramado.

O volante foi titular no duelo decisivo da Copa do Brasil, por conta da ausência de Thiago Maia, que, no jogo de ida, no Maracanã, acabou levando o terceiro cartão amarelo, e por isto estava suspenso, fazendo com que o chileno fizesse dupla com João Gomes.

O próximo compromisso do Flamengo é no domingo (21), contra o Palmeiras, às 16h, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.