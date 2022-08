Torcida do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 18/08/2022 17:32

Rio - O Flamengo informou, na tarde desta quinta-feira (18), que os ingressos para a torcida visitante no duelo com o Palmeiras, neste domingo (21), foram esgotados em menos de uma hora de vendas. Por conta do esgotamento, os não-sócios não poderão adquirir suas entradas para o confronto. A venda para o público geral estava prevista para ser iniciada na manhã desta sexta-feira (19).

Nação, os ingressos para a torcida rubro-negra estão esgotados para a partida do Mengão contra o Palmeiras, marcada para o próximo domingo, às 16h, em São Paulo. Obrigado pelo apoio de sempre, Maior Torcida do Mundo! — Flamengo (@Flamengo) August 18, 2022 No duelo do primeiro turno, no Maracanã, o Rubro-Negro não vendeu ingressos para a torcida visitante. Isto porque, em 2019, o Palmeiras pediu às autoridades que barrassem a entrada dos flamenguistas, alegando "falta de segurança". Com isto, a diretoria do Clube da Gávea conseguiu o aval para mandar a partida de forma recíproca, sem público visitante.

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão neste domingo (21), às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo. O confronto será válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.