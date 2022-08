Pedro fez o gol da classificação do Flamengo para a semifinal da Copa do Brasil - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 18/08/2022 10:39 | Atualizado 18/08/2022 12:49

Rio - O Flamengo venceu o Athletico-PR na Arena da Baixada com um golaço de Pedro e avançou à semifinal da Copa do Brasil. Em entrevista à "Rádio Globo", Tite foi questionado sobre a possibilidade do atacante ser convocado para a seleção brasileira para a Copa do Mundo no Catar. E fez, mais uma vez, uma série de elogios ao jogador.

"Não vou fugir da pergunta. Pedro tem característica muito especial para enfrentar times com linhas baixas. Tem que ter opção com essa característica. Talvez dos 26 jogadores, 80% estejam encaminhados. Mas sem fechar a lista, sem ficar na caixinha. Grandes atletas se afirmam", declarou o treinador.

Nesta quarta-feira, Tite marcou presença no Maracanã, onde acompanhou o empate entre Fluminense e Fortaleza por 2 a 2, que garantiu o Tricolor na semifinal da competição. Na Arena da Baixada, os auxiliares Cesar Sampaio e Cleber Xavier acompanharam o triunfo do Rubro-Negro.

Agora, o Flamengo viaja para São Paulo, onde enfrentará o Palmeiras. A partida da 23ª rodada do Brasileirão será neste domingo, no Allianz Parque, às 16h.