Pedro pode ser convocado para a seleção brasileira em breve - Ricardo Nogueira/CBF

Publicado 18/08/2022 19:40 | Atualizado 18/08/2022 20:38

Rio - O atacante Pedro, do Flamengo, pode ser uma das novidades nas próximas convocações da seleção brasileira. Em entrevista à Itatiaia, o técnico Tite garantiu ser "muito provável" que o camisa 21 do Flamengo receba uma oportunidade na seleção.

"É muito provável, mas eu não gosto de afirmar. Ainda tem tempo, mas a ideia é sim ter a possibilidade de convocá-lo, isso está claro", comentou.

Tite também aproveitou para destacar o bom momento do atacante, e elogiar Dorival Júnior, dizendo que o treinador conseguiu ajustar a equipe do Flamengo.

"Está em um grande momento. Méritos do Dorival Júnior, do ajuste da equipe do Flamengo, na retomada do melhor futebol, e o Pedro sendo um dos destaques", disse, antes de completar:

"Olhando as características são diferentes daquelas dos 9 que temos. Temos jogadores de movimentação, de velocidade, que ataca espaço, aquele que vem buscar no meio-campo e fazer combinação. E esse jogador, estilo Fred, mais de frente, da última bola, da conclusão... esse jogador é o Pedro", finalizou o treinador da seleção brasileira.

Segundo o calendário da CBF, Tite terá, ao menos, dois amistosos em setembro, que servirão como última preparação para o Mundial do Catar. Até lá, Pedro segue focado nos próximos compromissos do Flamengo. No domingo, o Rubro-Negro enfrentará o Palmeiras, às 16h, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.