Publicado 18/08/2022 09:00

Rio - Com contrato até o fim do ano e sem perspectiva de renovação, Vitinho vive seus últimos dias no Flamengo. No entanto, a saída do atacante poderá acontecer antes do fim de 2022. De acordo com informações da jornalista Raisa Simplício, os empresários do jogador seguem trabalhando para que ele tenha um novo destino em breve,

O Panathinaikos, da Grécia, fez uma consulta em relação ao jogador, mas não houve avanço. De acordo com a jornalista, uma nova investida deverá acontecer. O Rubro-Negro não vai fazer muitas exigências, mas quer manter ao menos um percentual de uma futura venda envolvendo Vitinho.

Vitinho foi contratado pelo Flamengo em 2017 por cerca de R$ 54 milhões. Apesar do grande investimento feito pelo clube, o atacante jamais se firmou como titular. Ele alternou bons e maus momentos, fazendo parte de grupos vitorioso que conquistaram a Libertadores e dois Brasileiros.

Seu melhor ano pelo Flamengo foi em 2021. Ele entrou em campo em 63 partidas, fez 14 gols e deu 15 assistências. Na temporada atual, Vitinho começou sendo elogiado por Paulo Souza, mas acabou perdendo espaço depois de se lesionar na final do Carioca.