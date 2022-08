Igor Jesus foi o autor do gol do Flamengo na vitória sobre o Internacional - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 17/08/2022 20:04

Rio - O Flamengo se classificou para as semifinais do Campeonato Brasileiro sub-20, ao bater o atual campeão Internacional na Gávea por 1 a 0. No jogo de ida das quartas, as duas equipes empataram em 1 a 1 e na volta, os rubro-negros venceram pelo placar mínimo para avançar de fase.



O gol do Flamengo saiu aos 18 minutos do 1° tempo. Após cobrança de escanteio, a bola pererecou na área e sobrou para o zagueiro Igor Jesus, que bateu de perna esquerda para colocar os rubro-negros na frente do placar.

Nas semifinais, o Flamengo enfrenta o vencedor de América-MG e Corinthians nos dias 24 de agosto e 1 de setembro. O primeiro jogo será em casa, no Estádio da Gávea, e a volta, será decidida fora do Rio.