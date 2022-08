Alexander Medina, treinador do Vélez - Reprodução: Twitter/Vélez Sarsfield

Alexander Medina, treinador do VélezReprodução: Twitter/Vélez Sarsfield

Publicado 17/08/2022 12:19

Com uma sequência invicta de 10 jogos e apenas dois gols sofridos, o Flamengo ocupa a segunda colocação na tabela do Brasileirão, segue vivo em busca da semifinal na Copa do Brasil, e lutará por uma vaga na final da Libertadores diante do Vélez Sarsfield, da Argentina. Mesmo com o bom momento do Rubro-Negro, o técnico do clube argentino, Alexander Medina, apontou uma fórmula para derrotar o forte adversário.

"O Vélez pode vencer o Flamengo porque é um time ultracompetitivo. Nesse jogo, temos que fazer um grande trabalho coletivo. Foi assim que fizemos nas duas fases anteriores. O Flamengo é um adversário muito difícil, mas podemos prejudicá-los, porque a mentalidade do nosso time é muito forte", declarou Alexander Medina, à "Radio Sport 890", de Montevideo.

Desde a fase de grupos da Libertadores, em dez jogos, as campanhas das duas equipes são diferentes. Enquanto o Flamengo venceu nove e perdeu apenas um, o Vélez ganhou cinco, empatou três e perdeu dois. Além disso, o clube argentino vive má fase no torneio nacional, em que ocupa a 26ª colocação de 28.

Apesar de estarem em momentos distintos, Flamengo e Vélez irão se enfrentar em busca de uma vaga na final da Libertadores. O jogo de ida está marcado para 31 de agosto, em Buenos Aires, e a volta será no dia 7 de setembro, no Maracanã.