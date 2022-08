Técnico El Turco Mohamed no duelo contra o Flamengo - Pedro Souza/Atlético

Publicado 16/08/2022 13:17

Invicto há dez jogos com apenas dois gols sofridos, a reação do Flamengo na temporada sob o comando de Dorival Júnior recebeu elogios do argentino Turco Mohamed. O ex-técnico do Atlético-MG, que ganhou o título da Supercopa do Brasil com o Galo diante do Rubro-Negro, no início do ano, disse que o clube carioca melhorou a defesa, já que se defendia mal quando era treinado por Paulo Sousa.

"Agora está defendendo bem. No primeiro semestre, com o treinador português (Paulo Sousa), defendia mal. Era uma equipe mais espaçada e dava muito espaço entre as linhas. Ganhamos do Flamengo em plena transição. Primeiro enfrentamos na Supercopa do Brasil, em fevereiro, empatamos e vencemos nos pênaltis. Depois enfrentamos eles há dois meses, ganhamos na nossa casa, e depois dessa partida eles não perderam mais. Encontraram uma equipe, encontraram uma forma", destacou Mohamed, em entrevista à ESPN da Argentina.

Atualmente sem clube, Mohamed foi além de elogiar a defesa e analisou as mudanças positivas feitas por Dorival Júnior. Ele afirmou que hoje o Flamengo é melhor do que o Palmeiras, líder do Brasileirão isolado com 48 pontos, enquanto o Rubro-Negro está com 39 na vice-liderança.

"O Flamengo está jogando em um grande nível, um grande nível. O técnico Dorival Júnior encontrou a forma, é um 4-3-3, mas os três jogam por dentro. Não joga com pontas. Gabigol e Pedro são centroavantes, jogam pelos dois lados, e Arrascaeta joga livre. Mas os três jogam por dentro. Por fora vão os laterais. E os volantes também vão por fora as vezes. A verdade é que, para mim, é muito mais time do que o Palmeiras", concluiu Turco.