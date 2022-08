Keder Jr assinando com o Flamengo - Arquivo pessoal

Publicado 15/08/2022 18:21

Rio - Aos 18 anos e uma boa bagagem, Keder Jr assinou com o Flamengo depois de 2 temporadas no Cuiabá e chegou para reforçar o meio-campo rubro-negro. A ida ao Ninho do Urubu no último dia 12 não marcou apenas o início da nova fase, mas também fez 7 anos desde a morte do seu pai. Ao fechar com seu terceiro clube na véspera do Dia dos Pais, o jovem atleta será reforço importante na disputa do Brasileiro Sub-20.

Keder iniciou sua carreira na base do Dom Bosco, chegou ao Cuiabá em 2021 e logo foi destaque nas categorias de base até ser integrado para treinar com o time profissional. Diferenciado, o jogador foi procurado pelo Flamengo e também pelo Athletico. Neste ano, foi relacionado no Campeonato Mato-Grossense e na Sul-Americana, e chegou a estrear no profissional do Dourado ao atuar por 11 minutos na partida contra o Melgar, fora de casa, pela competição internacional. Foi campeão estadual junto do time e teve destaque na base quando atuou na atual temporada: 12 jogos, sendo 9 como titular, 10 vitórias e 3 gols marcados.

Keder Jr e seus representantes no Ninho do Urubu Arquivo pessoal



Pelas redes sociais, o meia demonstrou felicidade ao chegar no Mais Querido e dedicou o momento à família, em especial, seu pai:



“Hoje pra mim é sempre o dia mais difícil do ano! (12/08/15 Dia em que recebi a mensagem de que meu pai foi morar com Deus). Só que esse ano foi diferente (...) dia que eu realizei meu maior sonho, da minha mãe e do meu pai. (...) Ae pai, vou jogar no seu time do coração e vou ser muito feliz”.