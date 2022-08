Varela e Pulgar esperam pela primeira chance no Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Varela e Pulgar esperam pela primeira chance no FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 15/08/2022 11:45

Já se passaram duas semanas desde que começaram a treinar com o elenco rubro-negro e Guilhermo Varela e Erick Pulgar ainda não estrearam pelo Flamengo. O técnico Dorival Júnior preferiu dar tempo maior de preparação para as duas contratações, e já planeja contar com o lateral uruguaio nesta semana, quando terá jogos decisivos contra Athletico-PR, na Copa do Brasil, e Palmeiras, no Brasileirão.

Já o meia chileno terá de esperar mais um pouco para ser relacionado, segundo o treinador, por causa da questão física.



"A partir de agora, principalmente o Varela já estará à disposição. Pulgar vamos acompanhar essa semana. Provavelmente mais para a outra semana. Ele ainda está um pouco aquém de sua condição, ainda que não esteja mal. O que queremos é dar uma condição melhor para que ele não tenha problemas e possa se desenvolver", explicou Dorival.



Com a necessidade de vencer o Athletico-PR nesta quarta-feira para ir à semifinal da Copa do Brasil, a tendência é que Varela fique no no banco de reservas.