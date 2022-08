Filipe Luís - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - O zagueiro David Luiz e o lateral-esquerdo Filipe Luís são titulares de Dorival Júnior no Flamengo. No entanto, ambos já podem assinar pré-contratos com outras equipes e deixar o clube carioca no ano que vem. O vice de futebol, Marcos Braz falou sobre a situação envolvendo os dois veteranos e afirmou que o Rubro-Negro não tem pressa para negociar possíveis renovações de contrato.

"Ainda não iniciamos nada em relação a renovação de contrato. São dois jogadores importantíssimos e titulares, mas na hora certa, se tiver que conversar, a gente vai conversar. São dois jogadores experientes, que não são garotos, sabem bem, tem a autoconfiança necessária para que possa esperar um pouco mais e esperar a hora para a gente conversar", disse em entrevista ao canal do jornalista Venê Casagrande.

Filipe Luís, de 37 anos, chegou ao Flamengo em 2019. Ele fez parte da equipe vitoriosa comandada por Jorge Jesus que conquistou muitos títulos naquela temporada e no ano seguinte. Entre suas principais conquistas estão uma Libertadores e dois Brasileiros.

Já David Luiz, de 35 anos, chegou ao Flamengo no ano passado. O defensor vem sendo titular da equipe carioca desde a sua contratação. Ele recebeu ofertas de clubes do exterior, mas preferiu seguir no Rubro-Negro.