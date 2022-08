David Luiz e Léo Pereira - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 13/08/2022 16:35

Rio - O que foi sinônimo de dor de cabeça para os torcedores do Flamengo por muito tempo, hoje é motivo de alegria. A dupla de zaga David Luiz e Léo Pereira vem se destacando nas últimas partidas, e chamando a atenção dos torcedores. Em entrevista ao "Globo Esporte", o ex-zagueiro de clubes como Arsenal, PSG e Chelsea comentou sobre a parceria com o ex-defensor do Athletico-PR.

"O Léo é um jogador tremendo, com muita qualidade, e num dia eu tive uma conversa com o Léo e fui bem sincero com ele. Eu falei: “Léo, enquanto eu não vir o seu olho brilhando e a chama se acendendo dentro de você, as coisas não vão acontecer no futebol. Estou te falando do fundo do meu coração, joguei com jogadores que têm qualidade para jogar em qualquer time do Brasil, e basta você colocar isso para fora. E botar isso para fora em todos os dias", comentou David Luiz.

Léo Pereira deve ser titular no duelo com o Athletico-PR, na próxima quarta-feira (17), na Arena da Baixada, pela Copa do Brasil. Por ter sido expulso na primeira partida, David Luiz desfalcará a equipe do técnico Dorival Júnior.